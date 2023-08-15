Вслед за решением ЦБ банки начали повышать ставки по вкладам и кредитам

С 17 августа ВТБ повысит максимальную ставку на популярные депозиты до 11%, а для новых клиентов и тех, кто не открывал такой счет, со следующей недели ставка составит 12%. Планы на поднятие ставки есть и у Альфа-банка, но изменения не будут распространяться на уже открытые кредиты и ипотеки. МТС-банк и «Русский стандарт» тоже анонсировали повышение.