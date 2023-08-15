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Вслед за решением ЦБ банки начали повышать ставки по вкладам и кредитам

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

Банки начали увеличивать ставки по вкладам и кредитам после решения ЦБ повысить ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. За этим заметили ВТБ, Альфа-банк, МТС-банк и «Русский стандарт».

С 17 августа ВТБ повысит максимальную ставку на популярные депозиты до 11%, а для новых клиентов и тех, кто не открывал такой счет, со следующей недели ставка составит 12%. Планы на поднятие ставки есть и у Альфа-банка, но изменения не будут распространяться на уже открытые кредиты и ипотеки. МТС-банк и «Русский стандарт» тоже анонсировали повышение.

Московский кредитный банк (МКБ) решение об уровне розничных ставок будет принимать с учетом обстановки на рынке и потребностей клиентов.

15 августа Центробанк на внеплановом заседании повысил ключевую ставку. Решение объясняли «ограничением рисков для ценовой стабильности». Накануне курс доллара на Мосбирже достиг 100 рублей впервые с марта 2022 года, курс евро — 110.

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Банк ВТБАльфа-банкМТС-БанкМосковский кредитный банкМосковская биржа
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