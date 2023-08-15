Женщина рассказала о попытке изнасилования в пункте выдачи Wildberries в Москве

Жительница Москвы, решившая остаться анонимной, заявила, что ее пытались изнасиловать в пункте Wildberries по адресу: Ильменский проезд, 17, корп. 2. Свою историю она опубликовала на vc.ru.
Девушка рассказала, что вечером она вышла в магазин за продуктами возле дома и, купив все необходимое, остановилась рядом со входом. Тогда из соседнего пункта Wildberries вышел один из сотрудников склада лет 54–56 и предложил записать видеоотзыв за 3000 рублей.
По словам пострадавшей, мужчина сказал, что пункт выдачи недавно открылся и им нужны хорошие отзывы. Девушке просьба показалась странной, и она отказалась.
В итоге девушка согласилась, уверенности ей добавили камеры наблюдения в пункте, а сам склад, куда мужчина отвел ее, выглядел «светло и безопасно». На видео она представилась и назвала место работы (так ей сказал сделать сотрудник), а потом оставила положительный отзыв на пункт.
Девушка сказала, что ей удалось вырваться, несмотря на то что мужчина был крупнее ее в два раза. По ее словам, она пробежала через весь зал туда, где была камера, мужчина прогнался за ней.
После случившегося жительница Москвы забежала в магазин, где были люди, и оттуда вызвала такси. По ее словам, уже дома она поняла, что это нельзя так оставлять и написала о случившемся в своих соцсетях, отметив аккаунт Wildberries, но никаких действий не последовало.
Сейчас девушка собирается писать заявление в полицию. «Я не собираюсь молчать об этом инциденте и собираюсь предать дело максимальной огласке. Потому что в следующей раз у какой‑то другой девушки (или девочки) может не получиться убежать», — добавила она.
«Афиша Daily» обратилась за комментарием в пресс-службу Wildberries, но ответа не получила.