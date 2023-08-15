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Женщина рассказала о попытке изнасилования в пункте выдачи Wildberries в Москве

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:48

Жительница Москвы, решившая остаться анонимной, заявила, что ее пытались изнасиловать в пункте Wildberries по адресу: Ильменский проезд, 17, корп. 2. Свою историю она опубликовала на vc.ru.

Девушка рассказала, что вечером она вышла в магазин за продуктами возле дома и, купив все необходимое, остановилась рядом со входом. Тогда из соседнего пункта Wildberries вышел один из сотрудников склада лет 54–56 и предложил записать видеоотзыв за 3000 рублей.

По словам пострадавшей, мужчина сказал, что пункт выдачи недавно открылся и им нужны хорошие отзывы. Девушке просьба показалась странной, и она отказалась.

«Он поржал над моей осторожностью и сказал, что согласился бы за 3000, а что такого. Его уверенность передалась и мне, и я начала думать, может, и правда я слишком мнительная. Что может случиться?»

В итоге девушка согласилась, уверенности ей добавили камеры наблюдения в пункте, а сам склад, куда мужчина отвел ее, выглядел «светло и безопасно». На видео она представилась и назвала место работы (так ей сказал сделать сотрудник), а потом оставила положительный отзыв на пункт.

«Он записал все на камеру и сказал, что сейчас принесет бумагу, где я смогу записать номер, чтобы потом получить деньги. Пока я писала номер, я вдруг заметила, что он закрывает шторку у второго зала. А именно там стояла камера. За доли секунды он хватает меня за руку и тащит в темное помещение в глубине склада, то ли туалет, то ли подсобку».

Девушка сказала, что ей удалось вырваться, несмотря на то что мужчина был крупнее ее в два раза. По ее словам, она пробежала через весь зал туда, где была камера, мужчина прогнался за ней.

«Я добежала до входной двери, толкнула ее, и поняла, что она закрыта на ключ. К счастью, ключ остался торчать в двери, так что я успела повернуть его и выбежать на улицу».

После случившегося жительница Москвы забежала в магазин, где были люди, и оттуда вызвала такси. По ее словам, уже дома она поняла, что это нельзя так оставлять и написала о случившемся в своих соцсетях, отметив аккаунт Wildberries, но никаких действий не последовало.

Сейчас девушка собирается писать заявление в полицию. «Я не собираюсь молчать об этом инциденте и собираюсь предать дело максимальной огласке. Потому что в следующей раз у какой‑то другой девушки (или девочки) может не получиться убежать», — добавила она.

«Афиша Daily» обратилась за комментарием в пресс-службу Wildberries, но ответа не получила.

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