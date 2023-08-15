Женщина рассказала о попытке изнасилования в пункте выдачи Wildberries в Москве

«Он записал все на камеру и сказал, что сейчас принесет бумагу, где я смогу записать номер, чтобы потом получить деньги. Пока я писала номер, я вдруг заметила, что он закрывает шторку у второго зала. А именно там стояла камера. За доли секунды он хватает меня за руку и тащит в темное помещение в глубине склада, то ли туалет, то ли подсобку».