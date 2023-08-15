Эн+ помогла провести танцевальный фестиваль на берегу Байкала

«Мы горды, что наш фестиваль масштабируется и вскоре может стать еще одним культурным брендом Республики Бурятия. Значимую роль в этом играет бизнес. Спасибо компании Эн+ за то, что еще в прошлом году она поддержала нас, благодаря чему мы провели первый концерт на Байкале. А уже спустя год собрали полноценный фестиваль с приглашением артистов, гостей и значительно расширили программу», — отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.