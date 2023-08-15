Эн+ помогла провести танцевальный фестиваль на берегу Байкала

12 августа в Бурятии состоялся концерт «Балет на Байкале. Бурятия», рассказали организаторы «Афише Daily». Уникальное событие прошло в рамках Байкальского танцевального фестиваля и при содействии компании Эн+.
В рамках шоу профессиональные артисты, окончившие Бурятское хореографическое училище и работающие сейчас в разных театрах страны, продемонстрировали свое мастерство на сцене, установленной прямо на берегу Байкала. Танцоры балета исполнили отрывки из «Лебединого озера», «Корсара», «Красавицы Ангары» и представили современную хореографию.
Многие зрители специально приехали к озеру для участия в мероприятии, его посетили больше тысячи человек. По их мнению, праздник танца стал фантастическим событием.
«Мы горды, что наш фестиваль масштабируется и вскоре может стать еще одним культурным брендом Республики Бурятия. Значимую роль в этом играет бизнес. Спасибо компании Эн+ за то, что еще в прошлом году она поддержала нас, благодаря чему мы провели первый концерт на Байкале. А уже спустя год собрали полноценный фестиваль с приглашением артистов, гостей и значительно расширили программу», — отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Продюсер шоу Павел Окунев также подчеркнул вклад партнеров фестиваля: «Фестиваль сделал большой шаг вперед благодаря сотрудничеству с нашими партнерами. Без их участия было бы сложно сделать масштабное мероприятие, поднять такую организационную ношу, а они ее с нами разделяют, четко видят цели, задачи фестиваля».
Впервые концерт «Балет на Байкале» на берегу озера появился в программе Байкальского танцевального фестиваля в 2022 году благодаря энергохолдингу Эн+.
«Фестиваль привлекает внимание к вопросу сохранения природного богатства озера Байкал. Организаторы второй год проводят фотовыставку „Арт-Мусор“, посвящают экоповестке хореографические постановки и транслируют тему через творчество. Именно тема экологии озера стала точкой соприкосновения Эн+ и организаторов», — говорит директор департамента по внешним связям Эн+ Ольга Санарова.
«Мы призываем участников мероприятия и всех туристов Байкальской природной территории отказаться во время отдыха здесь отказаться от использования пластика», — добавила она.
Основанная Олегом Дерипаской компания неоднократно обращала внимание общественности на необходимость решения вопросов охраны Байкала. Компания более 20 лет ведет комплексные программы по сохранению и защите экосистемы озера.
В 2022 году по инициативе Эн+ создана Ассоциация «Байкал без пластика», объединившая власть, бизнес и общественность вокруг проблемы оборота пластиковой продукции в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
В июле этого года Ассоциация провела на Байкале экспедицию по поиску и подъему рыбацких сетей, которые загрязняют воду, распадаясь на микропластик. Всего было утилизировано более двух тонн брошенных сетей.
Кроме того, Ассоциация запустила образовательный экомарафон для детей в летних лагерях Иркутского района и Ангарского городского округа. В рамках обучающих занятий, детям рассказывают об экологической ситуации на Байкале и продвигают культуру раздельного сбора отходов, а также подчеркивают важность заботы об окружающей среде.