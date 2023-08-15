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Глава СВР: «Страшно приезжать в Европу, такое количество извращений там расплодилось»

Максим Саблин
Сегодня в 12:47

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что здоровому человеку страшно ездить в Европу из‑за расплодившихся там извращений. Его слова прозвучали в выступлении на Московской конференции по международной безопасности.

«Человек создан по образу и подобию Божьему. А западники стремятся подменить его всякими трансгендерами и биомеханоидами», — начал речь Нарышкин.

«Хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату: здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу — такое количество разного рода извращений там расплодилось», — продолжил он.

«Высказывание Борреля — это прекрасная иллюстрация глубокой укорененности расистских неоколониальных подходов в евроатлантической элите. В последнее время европейские и американские лидеры стремятся создать у бывших колоний иллюзию, будто мрачная страница истории перевернута. Издаются даже призывы к частичному признанию преступлений колониального прошлого», — добавил он.

«Санкции — это, по сути, присвоение себе власти над тем, что тебе не принадлежит. Вводя их, Запад недвусмысленно дает другой стороне понять: все что, ты считаешь своим — ресурсы, товары, технологии, коммуникаций, — на самом деле мое, никому нельзя ни покупать, ни продавать без моего разрешения», — закончил глава СВР.

Таким образом глава ведомства ответил на высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В октябре прошлого года тот, объясняя внешнеполитический замысел Евросоюза, сравнил Европу с садом, а «большую часть» остального мира — с джунглями и предупредил, что «джунгли могут вторгнуться в сад».

Тогда же Боррель призвал Европу не закрываться от остального мира. По его мнению, послы ЕС должны стать садовниками, он призвал их «отправляться в джунгли», чтобы заниматься дипломатической работой и продвигать повестку блока этих стран.

Эти слова представителя ЕС вызвали шквал критики как европейских политиков, так и мировых. В ОАЭ от посла ЕС в стране потребовали объяснений за «неуместное и дискриминирующее» высказывание.

Боррель позже принес извинения за метафору, которая могла показаться колониалистской, евроцентричной и оскорбительной. Он пояснил, что пытался разграничить международные отношения на основе принятых всеми принципов и отношения на основе воли сильнейшего, «закона джунглей». Примером последнего он назвал военный конфликт на территории Украины.

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