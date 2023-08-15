Глава СВР: «Страшно приезжать в Европу, такое количество извращений там расплодилось»

«Санкции — это, по сути, присвоение себе власти над тем, что тебе не принадлежит. Вводя их, Запад недвусмысленно дает другой стороне понять: все что, ты считаешь своим — ресурсы, товары, технологии, коммуникаций, — на самом деле мое, никому нельзя ни покупать, ни продавать без моего разрешения», — закончил глава СВР.