«Как выглядят персонажи фильмов, после того как едва не умерли»: новое фото Селены Гомес стало мемом

Пользователям соцсети в этот раз легко ассоциировать со звездой и самих себя: им кажется, что именно так они выглядят, когда слушают музыку, которая вышла еще до их рождения, или когда им приходится надеть одежду более взрослого родственника на семейном вечере на природе. Некоторые утверждают, что, завернувшись таким образом в полотенце, проводят пару часов после выхода из душа или ждут еду после купания. «Это я отдыхаю пятый час, после того как написала заголовок эссе», — пишет одна из комментаторок, вспоминая свою прокрастинацию. Для других это мем об усталости: «Это я встаю после долгого сна, снова чувствуя себя сонной».