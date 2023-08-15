«Как выглядят персонажи фильмов, после того как едва не умерли»: новое фото Селены Гомес стало мемом

В твиттер-аккаунте @PopBase в конце прошлой недели появилось новое фото Селены Гомес: на нем американская певица, завернувшись в плед, сидит в кресле и томно смотрит куда‑то вдаль. Будничный снимок знаменитости внезапно стал мемом: пользователи соцсети стали описывать ситуации, которые им напомнил этот кадр.
Например, комментаторы вспоминают сцены из кино: в похожей позе сидят «персонажи фильмов ужасов в машине скорой помощи, после того как чуть не умерли», или Роуз в фильме «Титаник», после того как ей удалось спастись. А подобный загадочный взгляд можно увидеть у героинь драм, которые недавно развелись и «выбросили обручальное кольцо в океан».
«Я встаю после долгого сна, снова чувствуя себя сонной».
«Моя мама каждое утро в отпуске».
«Твой спутник на свидании, когда официант принес счет».
«Персонажи фильмов ужасов сидят в машине скорой помощи, после того как чуть не умерли».
«Роуз на следующее утро, после того как лайнер затонул».
«Я после прослушивания музыки, которая вышла до моего рождения».
«Я надеваю свитшот своего старшего кузина на семейном барбекю, потому что стало прохладно».
«Я, когда позволила грустной ситуации испортить все свое настроение, и замолчала на целый час».
«Недавно разведенные женщины в фильмах, после того как выбросили обручальное кольцо в океан».
«Я сижу в полотенце еще два часа после выхода из душа».
«Прошло уже много лет с тех пор, как я покинула Нью-Йорк. У меня есть ребенок и два кота во дворе, калифорнийское солнце и кинозвезды, я смотрю, как светлеет небо, когда я пишу, когда я думаю о тех годах…» (Из песни Ланы Дель Рей «How to Disappear». — Прим. ред.)
«Я жду чипсы, сосиски и фанту после плавания».
«Я отдыхаю пятый час, после того как написала заголовок эссе».
«Я каждый раз, когда иду на пляж и смотрю на воду, думаю о том, какие решения привели меня именно в этом момент».
Пользователям соцсети в этот раз легко ассоциировать со звездой и самих себя: им кажется, что именно так они выглядят, когда слушают музыку, которая вышла еще до их рождения, или когда им приходится надеть одежду более взрослого родственника на семейном вечере на природе. Некоторые утверждают, что, завернувшись таким образом в полотенце, проводят пару часов после выхода из душа или ждут еду после купания. «Это я отдыхаю пятый час, после того как написала заголовок эссе», — пишет одна из комментаторок, вспоминая свою прокрастинацию. Для других это мем об усталости: «Это я встаю после долгого сна, снова чувствуя себя сонной».
Судя по всему, Гомес тоже смешат многочисленные мемы с ее участием — некоторые из них она запостила у себя в сторис инстаграма*.
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