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Умер артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша

Виктория Шанина
Сегодня в 12:15

На 86-м году жизни скончался народный артист России Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша. Об этом сообщает пресс-служба Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк).

Предварительная причина смерти Николаева — перитонит и некроз желчного пузыря, сообщает Mash. По информации телеграм-канала, 12 августа он поступил в больницу с острой стадией механической желтухи, но артист отказался от лечения.

«Клоун Андрюша с его искрометным юмором, заразительным смехом, нескончаемой энергией и удивительной тонкой философией навсегда останется в памяти и в сердцах его поклонников, близких и друзей, которым он негласно завещал: в искусстве не должно быть искусственности — идти всегда нужно только от себя», — пишет Росгосцирк.

Андрей Николаев был обладателем высшей мировой клоунской награды «Золотая маска Грока», лауреатом всесоюзных и международных цирковых конкурсов, профессором ГИТИСа. Он учился у Михаила Румянцева (Карандаш), Олега Попова, Юрия Никулина. А среди его студентов была Алла Пугачева.

Артист сам придумывал эксцентричные номера и образы, удивлял зрителей акробатическими трюками и эквилибром, исполнял джигитовку, вальсировал на балетных пуантах, жонглировал и пел.

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Андрей НиколаевМихаил РумянцевОлег ПоповЮрий НикулинАлла Пугачева
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