В штате Иллинойс позволили несовершеннолетним инфлюэнсерам подавать в суд на своих родителей

Иллинойс стал первым штатом в США, где приняли закон об оплате работы несовершеннолетних инфлюэнсеров в соцсетях. Если им не заплатят, они смогут обратиться в суд с 1 июля 2024 года.
Поправки в закон о детском труде гарантируют блогерам до 16 лет в тиктоке и ютубе процент от заработка — «не менее 30% оплачиваемого видеоконтента влогера, созданного в течение 30-дневного периода, включая изображение, имя или фотографию несовершеннолетнего».
Mashable пишет, что родители теперь несут юридическую ответственность за появление детей в соцсетях, а также о количестве контента, которое принесло выплаты, и деньги должны откладываться на счет до наступления совершеннолетия ребенка.
«Рост социальных сетей дал детям новые возможности для получения прибыли. Многие родители воспользовались этой возможностью, чтобы присвоить деньги, заставляя своих детей продолжать работать в этой цифровой среде», — заявил инициатор закона, сенатор-демократ Дэвид Келер.
Закон приняли после выступления 16-летней девушки из Иллинойса Шрейи Налламоту, которая рассказала о «множестве случаев эксплуатации» и отсутствии законов о защите несовершеннолетних блогеров.
«Просматривая социальные сети, я всегда встречала маленьких детей и семьи, называющие это семейными влог-каналами и размещающие видео в интернете. Узнав, что пользователи могут зарабатывать деньги на таких платформах, как YouTube и TikTok, я узнала, что часто этих детей заставляют участвовать в видео без каких‑либо гарантий дохода, полученного от контента», — заявила она.
Дети и подростки «заслуживают того, чтобы их ограждали от родителей, которые попытаются воспользоваться талантами своего ребенка и использовать их для собственной финансовой выгоды», заявил пресс-секретарь губернатора Иллинойса Алекс Гоф после подписания закона.
Другие штаты, включая Калифорнию и Вашингтон, предприняли шаги для защиты детей-инфлюэнсеров и расширения их прав, но пока ни один из них не увенчался успехом.