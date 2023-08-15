В штате Иллинойс позволили несовершеннолетним инфлюэнсерам подавать в суд на своих родителей

«Просматривая социальные сети, я всегда встречала маленьких детей и семьи, называющие это семейными влог-каналами и размещающие видео в интернете. Узнав, что пользователи могут зарабатывать деньги на таких платформах, как YouTube и TikTok, я узнала, что часто этих детей заставляют участвовать в видео без каких‑либо гарантий дохода, полученного от контента», — заявила она.