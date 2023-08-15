ЦБ внепланово повысил ключевую ставку сразу до 12%

Совет директоров Центробанка на внеплановом заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых, сообщается на сайте регулятора. Решение объясняется «ограничением рисков для ценовой стабильности».
«Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться», — говорится в сообщении ЦБ. Решение повысить ставку необходимо для возвращения инфляции к 4%.
На плановом заседании в июле регулятор поднял ставку с 7,5 до 8,5% годовых. В марте 2022-го ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5 до 20%.
Накануне курс доллара на Мосбирже достиг 100 рублей впервые с марта 2022 года, курс евро — 110. Помощник президента Максим Орешкин возложил за это ответственность на ЦБ — за слишком мягкую денежно-кредитную политику.
На фоне повышения ключевой ставки доллар на Мосбирже опустился ниже 96 рублей.