ЦБ внепланово повысил ключевую ставку сразу до 12%

«Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться», — говорится в сообщении ЦБ. Решение повысить ставку необходимо для возвращения инфляции к 4%.