Марго Робби заработает около 50 млн долларов за роль в «Барби»

Сыгравшая главную роль в фильме «Барби» Марго Робби заработает примерно 50 млн долларов в виде гонораров (как для актрисы) и процентов с кассовых сборов (в качестве продюсера). Об этом пишет Variety со ссылкой на три анонимных источника.
С момента премьеры «Барби» заработала уже 1,18 млрд долларов в кинопрокате по всему миру, и этот показатель продолжает расти — фильм Греты Гервиг по-прежнему лидирует по кассовым сборам.
Это второй самый кассовый релиз в истории Warner Bros. после ленты «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II». А еще это самый кассовый фильм, снятый женщиной-режиссером.
Фильм «Барби» рассказывает о том, как Барби в исполнении Марго Робби сталкивается с неожиданными проблемами. Ее идеальная жизнь в Барбиленде начинает рушиться — она теряет способность летать и обнаруживает у себя плоские стопы.
В поисках ответов на вопросы, что же с ней происходит и как все вернуть в прежнее русло, Барби решает отправиться в реальный мир. За ней следует Кен — его сыграл Райан Гослинг. Однако в реальном мире куклам рады далеко не все.
В России «Барби» в кинотеатрах не показывают — по крайней мере, официально. Россияне смотрят фильм на пиратских сайтах или на серых сеансах, например, в Екатеринбурге, Перми и Тюмени.