Древнерусский горшок и погреб: археологи нашли новые артефакты Куликовской битвы

За последние несколько месяцев археологи обнаружили ряд новых артефактов в районе Куликова поля, которые доказывают, что во времена Дмитрия Донского и Мамая там были жилые поселения. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Куликово поле».
Одна из находок — раздавленный древнерусский горшок примерно первой четверти XVI века. По мнению ученых, жители окрестностей Куликова поля хранили свои сосуды в земле. Но с какой целью посуда вкапывалась, пока выяснить не удалось.
Использовались горшки не для приготовления пищи, предполагает хранитель фондов музея, кандидат исторических наук Татьяна Наумова. «Это очень приличный объем, литров пять, и, скорее всего, он использовался для хранения зерна, потому что кухонные горшочки были меньше», — говорит она.
Также археологи нашли огромный погреб-ледник, который мог использоваться для утилизации бытовых отходов. За шесть веков там скопились слои золы и битой керамики, поэтому много находок были сделаны именно в этом месте.
Обе находки подтверждают теорию о том, что в районе Куликова поля, в Епифанском уезде в XV–XVI были жилые поселения, говорит руководитель экспедиции, кандидат исторических наук, заместитель директора Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Андрей Наумов.
Ранее исследователи предполагали, что на территории Дикого поля, рядом с местом, где сошлись войска Дмитрия Донского и Мамая, никто не жил.
«Оказывается, в это время здесь жили люди, хотя их поселения не упоминаются в писцовых книгах XVI века. Можно предположить, что местные жители были зрителями Куликовской битвы. Эту загадку нам предстоит разгадать», — сказал Наумов.