Лиззо исключили из списка выступающих на Супербоуле артистов из‑за обвинений в домогательствах

Певицу Лиззо исключили из списка артистов, которые должны выступить на Супербоуле в Лас-Вегасе в феврале 2024 года. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на инсайдеров.
По данным издания, Лиззо должна была стать одним из хедлайнеров шоу с участием сразу нескольких крупных артистов.
«Разговоры о том, что Лиззо может быть частью праздника в перерывах или исполнять государственный гимн, абсолютно невозможны сейчас, когда она находится в центре скандала», — говорит источник Daily Mail в Национальной футбольной лиге США (НФЛ).
По словам другого собеседника газеты, близкого к певице, команда Лиззо «отчаянно пытается придумать план по спасению ее тонущего корабля». Ее представители активно стараются спасти карьеру и репутацию артистки, однако делать это становится все сложнее, ведь число обвинений только увеличивается.
«Если она что‑то скажет, ее заявления будут растоптаны. Если она будет молчать, ее назовут трусом. В любом случае пока не похоже, что она справляется с этим», — сказал собеседник газеты из музыкальной индустрии.
1 августа танцовщицы Арианна Дэвис, Кристал Уилльямс и Ноэль Родригес подали в суд на Лиззо, хореографа ее шоу и компанию, занимавшуюся гастролями артистки. Девушки обвинили Лиззо в принуждении к сексуальным действиям, нежелательных прикосновениях, неуместной критике их внешнего вида и агрессии.
Девушек поддержала кинематографистка и номинантка на премию «Оскар» София Нали Эллисон. Она призналась, что отказалась стать режиссером документального фильма «С любовью, Лиззо» спустя две недели после начала работы из‑за неуважительного поведения звезды. Ее слова о Лиззо подтвердила второй режиссер картины Шарлен Санчес, она назвала сотрудничество с певицей кошмаром.
Позже адвокат Рон Самбрано заявил, что получил заявления против Лиззо еще от шести ее бывших танцовщиц. Они сообщили, что столкнулись с преступлениями «сексуального характера» и отказом выплачивать гонорары во время работы с артисткой.