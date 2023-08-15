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Лиззо исключили из списка выступающих на Супербоуле артистов из‑за обвинений в домогательствах

Виктория Шанина
Сегодня в 09:11

Певицу Лиззо исключили из списка артистов, которые должны выступить на Супербоуле в Лас-Вегасе в феврале 2024 года. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на инсайдеров.

По данным издания, Лиззо должна была стать одним из хедлайнеров шоу с участием сразу нескольких крупных артистов.

«Разговоры о том, что Лиззо может быть частью праздника в перерывах или исполнять государственный гимн, абсолютно невозможны сейчас, когда она находится в центре скандала», — говорит источник Daily Mail в Национальной футбольной лиге США (НФЛ).

По словам другого собеседника газеты, близкого к певице, команда Лиззо «отчаянно пытается придумать план по спасению ее тонущего корабля». Ее представители активно стараются спасти карьеру и репутацию артистки, однако делать это становится все сложнее, ведь число обвинений только увеличивается.

«Если она что‑то скажет, ее заявления будут растоптаны. Если она будет молчать, ее назовут трусом. В любом случае пока не похоже, что она справляется с этим», — сказал собеседник газеты из музыкальной индустрии.

1 августа танцовщицы Арианна Дэвис, Кристал Уилльямс и Ноэль Родригес подали в суд на Лиззо, хореографа ее шоу и компанию, занимавшуюся гастролями артистки. Девушки обвинили Лиззо в принуждении к сексуальным действиям, нежелательных прикосновениях, неуместной критике их внешнего вида и агрессии.

Девушек поддержала кинематографистка и номинантка на премию «Оскар» София Нали Эллисон. Она призналась, что отказалась стать режиссером документального фильма «С любовью, Лиззо» спустя две недели после начала работы из‑за неуважительного поведения звезды. Ее слова о Лиззо подтвердила второй режиссер картины Шарлен Санчес, она назвала сотрудничество с певицей кошмаром.

Позже адвокат Рон Самбрано заявил, что получил заявления против Лиззо еще от шести ее бывших танцовщиц. Они сообщили, что столкнулись с преступлениями «сексуального характера» и отказом выплачивать гонорары во время работы с артисткой.

Супербоул — крупнейшее спортивное событие в США, которое привлекает миллионы зрителей в стране. Выступления артистов в перерывах между таймами становятся целыми событиями. В этом году, например, выступала Рианна — и ее шоу собрало 118,7 млн зрителей, хотя сам Супербоул посмотрели 113 млн зрителей.

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