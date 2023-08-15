Фигурист Марк Кондратюк выиграл спор на 10 тысяч долларов у Евгения Плющенко

Российский фигурист, олимпийский чемпион и чемпион Европы Марк Кондратюк выиграл спор на 10 тыс. долларов у именитого коллеги — двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом последний рассказал в своих соцсетях.
Плющенко признался, что поспорил с Кондратюком на исполнение десяти прыжков тройных акселей подряд во время шоу «Щелкунчик» в Пекине. 19-летний спортсмен справился с челленджем.
Кондратюку удалось показать десять чистых акселей. С успехом его поздравили подписчики, в том числе сын Плющенко Александр, который также профессионально занимается фигурным катанием.
Сам Кондратюк пока никак не прокомментировал победу в споре. Ранее в соцсетях он показывал исполнение редкой комбинации прыжков — четверного риттбергера и тройного акселя.
Марк Кондратюк известен как воспитанник тренера Светланы Соколовской и победитель Олимпийских игр 2022 года в командных соревнованиях, а также чемпион России и чемпион Европы 2022 года.
Евгений Плющенко — один из самых титулованных спортсменов в фигурном катании, двукратный олимпийский чемпион и двукратный серебряный призер Олимпийских игр, троекратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, в данный момент — тренер.