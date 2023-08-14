В Ханты-Мансийском автономном округе два человека погибли после взрыва на нефтяном месторождении

В Ханты-Мансийском автономном округе произошел взрыв на Талинском нефтяном месторождении. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства региона.
На месторождении начался пожар. По информации местных властей, два человека погибли, еще пятеро пострадали. Получившие травмы и ожоги люди госпитализированы в Няганскую окружную больницу.
Сотрудники пожарных служб и МЧС ликвидируют возгорание. Огонь распространился на площадь в 100 квадратных метров. Пожарные предполагают, что в очаге горения находятся баллоны с азотом.
Причины взрыва пока остаются неизвестны. По словам очевидца, взрывов было два. Огонь затронул несколько автомобилей и лесной массив.
В больнице журналистам рассказали, что состояние по меньшей мере четверых госпитализированных оценивается как тяжелое. У них, по предварительным данным, поражено около 70% тела.