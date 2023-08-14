В Махачкале произошел взрыв и загорелась автозаправка. Погибли пять человек

В Махачкале произошел взрыв в здании автосервиса неподалеку от торгового центра «Глобус». Вскоре начался пожар, который затронул автозаправку. Погибли пять человек, сообщило РИА «Новости».
По словам главы республики Сергея Меликова, пострадали не менее десяти человек. На месте происшествия работают спасатели, медики и спецтехника. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
В администрации Махачкалы заявили об угрозе повторного взрыва и попросили местных жителей «без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва», дабы не мешать проезду пожарных и автомобилей скорой помощи.
В данный момент полиция отводит людей подальше от места ЧП. В зоне пожара работают сотрудники газовых служб. Городская администрация призвала махачкалинцев сдать кровь для пострадавших в Новолакской больнице.
Прокуратура Дагестана уже начала проверку по факту взрыва и пожара. В ведомстве пообещали проверить, насколько на автозаправке и АЗС соблюдались требования пожарной и промышленной безопасности.