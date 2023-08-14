«Развернул, быстренько надул, послужил, закрылся»: на «Армии-2023» показали мобильный полевой храм

«Развернул, быстренько надул, послужил, закрылся и уехал. Если с учетом два человека (собирают) и все иконы развешать, до 10 минут можно ее развернуть, накачать. Складывать чуть побольше, минут 15», — описал он процесс. В машине есть холодильник, душ, умывальник, биотуалет и два спальных места (второе нужно для водителя — помощника священника, который также выполняет функции охранника).