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«Развернул, быстренько надул, послужил, закрылся»: на «Армии-2023» показали мобильный полевой храм

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:35

На форуме «Армия-2023» представлен военно-полевой храм на автомобильной базе для военного духовенства и священников, которые «окормляют личный состав в зоне проведения СВО». Об этом рассказал РИА «Новости» иерей Борис Гришин.

«Развернул, быстренько надул, послужил, закрылся и уехал. Если с учетом два человека (собирают) и все иконы развешать, до 10 минут можно ее развернуть, накачать. Складывать чуть побольше, минут 15», — описал он процесс. В машине есть холодильник, душ, умывальник, биотуалет и два спальных места (второе нужно для водителя — помощника священника, который также выполняет функции охранника).

Машина является экспериментальным образцом, в зоне боевых действий таких систем еще нет.

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Борис Гришин
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