Владелец сетей Zarina и Befree откроет в Петербурге новый магазин одежды Idol

Компания Melon Fashion Group, которой принадлежат бренды Zarina, Befree, Love Republic и Sela, запустит в Петербурге новую сеть магазинов одежды под названием Idol. Об этом сообщил РБК.
Одна из торговых точек расположится в комплексе «Европолис». Там на витрине будущего магазина, который придет на место Zarina, уже появился баннер «Скоро открытие».
Другие два магазина откроют в ТРЦ «Охта Молл» и «Радуга». В данный момент компания набирает персонал для новых точек, в сети можно найти вакансии стилистов-консультантов, продавцов, замдиректора и менеджера по работе с блогерами.
Согласно описанию Idol, он станет «новым премиальным брендом одежды, обуви и аксессуаров», в котором можно будет составить «гардероб для разных случаев жизни, сочетающий в себе базовые вещи и акцентные коллекции».
Представители бренда обещают вещи, «созданные из премиальных тканей, с тщательно проработанным кроем и особенным вниманием к деталям — фурнитуре, аксессуарам и швам».
Официальная презентация бренда состоится в сентябре. До нее в Melon Fashion Group предпочли не комментировать запуск новой сети. Однако ранее об Idol рассказали на отраслевой выставке NatMall.
«Обещают сегмент affordable premium, массированную маркетинговую активность и красивые магазины. Хотят забрать себе сегмент, который занимал Massimo Dutti», — рассказывала директор по развитию Retail Profile и автор телеграм-канала Mall Tales Александра Котова.
По ее словам, в первый год работы бренда откроются 50 торговых точек. Петербургские магазины станут доступны покупателям осенью 2023 года.