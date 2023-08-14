Рэпера Face* оштрафовали в Уфе за непредоставление отчета о деятельности иноагента

Российского рэпера Face* оштрафовали в Уфе на 30 тыс. рублей за непредоставление отчета о деятельности лица, признанного иностранным агентом. Об этом сообщило ТАСС.
Такое решение принял Кировский районный суд города. Он признал Ивана Дремина (настоящее имя Face*) виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ.
В суде отметили, что постановление пока не вступило в законную силу. По информации «Коммерсанта», рэпер или его представители не участвовали в судебном заседании.
Face* признали иностранным агентом в апреле 2022 года. Еще до этого, в январе, музыкант покинул Россию. Летом 2022 года рэпера оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.
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