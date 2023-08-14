В сети вирусится несуществующий фильм ужасов «Zepotha». На «Википедии» появилась страничка с ним

За несколько дней пользователи сети придумали не только главных героев, но и историю о создателях «Zepotha». Так, оказалось, что авторами являются братья Данзик, которые однажды разругались до такой степени, что один из них уничтожил (как он думал) все пленки с лентой, находившиеся в обращении. В итоге их ссора закончилась жутким кровавым убийством.