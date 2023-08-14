В Краснодаре самокатчик сбил женщину с малышом

В центре Краснодара мужчина на электросамокате сбил женщину с малышом на пешеходном переходе. Об этом сообщается в телеграм-канале местного Следственного управления СКР.
12 августа на пересечении улиц Красной и Карасунской женщина с ребенком на руках начала переходить дорогу на зеленый свет светофора, но через несколько секунд их сбил электросамокатчик.
Водитель скрылся, сейчас следователи его ищут и устанавливают обстоятельства. Женщина и ребенок получили травмы: у малыша диагностировали перелом ключицы и ушиб правой руки, а взрослая повредила плечо и шею, также у нее гематома головы.
«ДТП Краснодар» пишет, что самокатчик проехал на красный свет, и возлагает вину на него.