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Пятая часть «Индианы Джонса» выйдет на цифровых площадках в конце августа

Виктория Шанина
Вчера в 17:07

Появилась дата цифрового релиза приключенческого боевика «Индиана Джонс и колесо судьбы» — картину можно будет посмотреть на стриминговых площадках начиная с 29 августа. Об этом пишет Maxblizz.

Фильм будет доступен на платформах Amazon Prime Video, iTunes, Vudu и Google Play Movies & TV. А в улучшенном качестве картину загрузят на площадки в сентябре.

Пятую часть франшизы про Индиану Джонса снял режиссер Джеймс Мэнголд. Постановкой предыдущих четырех частей франшизы занимался Стивен Спилберг. В этот раз Спилберг стал исполнительным продюсером наряду с Джорджем Лукасом.

По сюжету персонаж, которого вновь сыграл Харрисон Форд, уже давно отошел от дел. Однако постаревшему искателю приключений внезапно приходится отложить пенсию — его старый друг Саллах (Джон Рис-Дэвис) зовет его на новую миссию.

Помимо Форда и Рис-Дэвиса в боевике снялись Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Томас Кречман, Мадс Миккельсен и другие.

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Харрисон ФордСтивен СпилбергДжеймс МэнголдДжордж ЛукасДжон Рис-дэвисАнтонио БандерасТомас КречманМадс Миккельсен
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