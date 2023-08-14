Пятая часть «Индианы Джонса» выйдет на цифровых площадках в конце августа

Появилась дата цифрового релиза приключенческого боевика «Индиана Джонс и колесо судьбы» — картину можно будет посмотреть на стриминговых площадках начиная с 29 августа. Об этом пишет Maxblizz.
Пятую часть франшизы про Индиану Джонса снял режиссер Джеймс Мэнголд. Постановкой предыдущих четырех частей франшизы занимался Стивен Спилберг. В этот раз Спилберг стал исполнительным продюсером наряду с Джорджем Лукасом.
По сюжету персонаж, которого вновь сыграл Харрисон Форд, уже давно отошел от дел. Однако постаревшему искателю приключений внезапно приходится отложить пенсию — его старый друг Саллах (Джон Рис-Дэвис) зовет его на новую миссию.
Помимо Форда и Рис-Дэвиса в боевике снялись Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Томас Кречман, Мадс Миккельсен и другие.