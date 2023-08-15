Блогер устроил приютскому псу лучший день в его жизни. Теперь весь тикток ждет усыновления животного

После этого тиктокер и пес отправились на пляж — как предполагает Шмидт, его компаньон не был там ни разу в жизни и, судя по довольной мордочке, ему понравилось это место. Автор видео признался, что Левай — «один из самых милых псов», которых он встречал, но сейчас он не может забрать его к себе домой, потому что у него уже есть собака и их может быть непросто держать вместе. Шмидт попросил подписчиков распространить видео, чтобы найти животному новый дом.