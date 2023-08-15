Блогер устроил приютскому псу лучший день в его жизни. Теперь весь тикток ждет усыновления животного

Американский тиктокер Джастин Шмидт устроил серию интерактивов со своими подписчиками, в рамках которых они решали, что он должен сделать. Так он, например, доплыл на корабле до Мексики ради тако, доставил снежок в пустыню, поплавал с акулами, в образе Рональда МакДональда приехал в «Бургер Кинг», где размазал воппер по своему лицу. А в одном из последних роликов блогер отправился в приют для животных, чтобы устроить собаке «лучший день в ее жизни».
Шмидт выбрал местный приют, где попросил сотрудников познакомить его с одним из самых пожилых питомцев. Им оказался пес по имени Левай. Вместе они на машине отправились в большой зоомагазин, где четверолапый мог выбрать абсолютно любую игрушку с полки. Но они его совсем не интересовали — гораздо охотнее Левай исследовал полки с лакомствами, где вскоре выбрал угощение, которое съел еще до выхода из магазина.
После этого тиктокер и пес отправились на пляж — как предполагает Шмидт, его компаньон не был там ни разу в жизни и, судя по довольной мордочке, ему понравилось это место. Автор видео признался, что Левай — «один из самых милых псов», которых он встречал, но сейчас он не может забрать его к себе домой, потому что у него уже есть собака и их может быть непросто держать вместе. Шмидт попросил подписчиков распространить видео, чтобы найти животному новый дом.
Сотрудники приюта признаются, что Левая никто не забирает из‑за его возраста — обычно посетители выбирают щенков. В начале августа тиктокер записал еще один ролик, где сообщил, что пса до сих пор не усыновили. Но он не сдается и продолжает поиски семьи для собаки.
Зрители отмечают, как счастлив был Левай в течение всего дня, и винят блогера, который вечером вернул его в приют: будто «подарив и забрав надежду», как пишут под роликом. Комментаторы, которые не могут забрать собаку из‑за того, что находятся в других странах, очень ждут от Шмидта заветного сообщения, что хозяева нашлись.