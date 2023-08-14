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Дачные беседки и грядки: как благоустроят пансионат для подопечных фонда «Подари жизнь»

Семён Гудошников
Вчера в 16:52

Архитектурное бюро Basis разработало проект благоустройства пансионата «Измалково» для подопечных фонда «Подари жизнь». Подробностями с «Афише Daily» поделились представители бюро.

В пансионате «Измалково» дети после выхода из больницы будут жить с родителями и продолжать амбулаторное лечение. Архитекторы постарались так организовать пространство, чтобы оно хотя бы на время переключало подопечных от жизненных трудностей и погружало в природную, волшебную атмосферу.

По словам руководителя Basis Романа Охапкина, отреставрированная усадьба Измалково, находящаяся рядом, вдохновила их на образ «бабушкиной дачи». «Мы использовали принцип углубленного взаимодействия с окружающей средой: специально подобраны ароматные, „как у бабушки“, растения и травы; предусмотрена возможность выращивать на грядках овощи, ягоды или зелень, а вечером — пить чай в простой дачной беседке», — отметил он.

© Иллюстрация: бюро Basis
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© Иллюстрация: бюро Basis
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© Иллюстрация: бюро Basis
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© Иллюстрация: бюро Basis
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© Иллюстрация: бюро Basis
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© Иллюстрация: бюро Basis
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© Иллюстрация: бюро Basis
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Пространство распланировано таким образом, чтобы ребенок мог и отдохнуть, и поиграть с другими детьми и родителями, и познавать мир через взаимодействие с растениями, песком и водой, добавил Охапкин.

Над внешним и внутренним видом домиков работало бюро «Рождественка». Их задача заключалась в том, чтобы создать в пансионате домашнюю атмосферу, которая важна не меньше, чем медицинское обслуживание.

Ранее бюро Basis создало первый в Подмосковье искусственный водопад. Он появился у входа в парк имени Малевича в Одинцово.

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