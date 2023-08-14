Дачные беседки и грядки: как благоустроят пансионат для подопечных фонда «Подари жизнь»

В пансионате «Измалково» дети после выхода из больницы будут жить с родителями и продолжать амбулаторное лечение. Архитекторы постарались так организовать пространство, чтобы оно хотя бы на время переключало подопечных от жизненных трудностей и погружало в природную, волшебную атмосферу.