Два самолета Red Wings вышли из строя. Пришлось просить борт у другой авиакомпании

Российская авиакомпания Red Wings запросила у авиакомпании «Икар» воздушное судно для вывоза пассажиров, передает «Интерфакс». Red Wings задержала рейсы после выхода из строя двух самолетов.
«По техническим причинам одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing 777 из трех имеющихся в парке авиакомпании», — заявили в пресс-службе Red Wings. Рейсы должны были лететь из Екатеринбурга в Анталью и обратно.
Борт «Икара» вылетел из Москвы. Этим же самолетом смогут вылететь пассажиры рейса из Антальи в Екатеринбург. Red Wings сообщила, что вылет рейсов в обоих направлениях ожидают по 410 человек.
Росавиация рекомендовала Red Wings «оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов». Часть пассажиров предварительно согласилась вывезти авиакомпания Pegas Fly.
Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ.