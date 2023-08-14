Звезда «Русалочки» Халле Бейли выпустила дебютный сингл «Angel»

«Я чувствовала сомнение в себе и в том, кто я есть, в предыдущие три-четыре года, внезапно оказавшись в этом пузыре всех этих глаз и новых мнений. [„Ангел“] для меня был моим выходом из этих чувств, мантрой и обещанием себе, что работа, которую я делаю здесь, на земле, имеет значение и что я имею значение», — рассказала Бейли в преддверии релиза. Она надеется, что сингл воодушевит темнокожих женщин.