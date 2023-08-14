Звезда «Русалочки» Халле Бейли выпустила дебютный сингл «Angel»

Халле Бейли выпустила свой дебютный сингл «Angel», а к нему и клип. Видео посмотреть не получится, а послушать можно здесь.
Бейли показала свои вокальные способности в «Русалочке», где она сыграла главную роль. В 2011 году она и ее сестра Хлоя создали дуэт Chloe X Halle, а в 2015-м их кавер на ютубе на песню Бейонсе «Pretty Hurts» принес им первый контракт. После начала сотрудничества с лейблом они выпустили два альбома — «The Kids Are Alright» и «Ungodly Hour», которые номинировались на «Грэмми».
Посмотреть клип можно только через реакции других блогеров. В видео, снятом Венди Морган, Бейли повторяет ангельскую тему песни.
«Я чувствовала сомнение в себе и в том, кто я есть, в предыдущие три-четыре года, внезапно оказавшись в этом пузыре всех этих глаз и новых мнений. [„Ангел“] для меня был моим выходом из этих чувств, мантрой и обещанием себе, что работа, которую я делаю здесь, на земле, имеет значение и что я имею значение», — рассказала Бейли в преддверии релиза. Она надеется, что сингл воодушевит темнокожих женщин.