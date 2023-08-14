Переход в колледж и новые актеры: что известно о последнем сезоне «Полового воспитания»

Вот что говорит Эйми Лу Вуд (Эйми Гиббс) о финальном сезоне: «Персонажи чувствуют, что находятся на совершенно новой территории, потому что так оно в буквальном смысле и есть. Они учатся в новом месте. Многие чувствуют себя не в своей тарелке. Особенно Эйми — ее лучшая подруга в Америке, у нее впервые в жизни нет парня, она учится в новой школе, где у нее нет приятелей. Так что для всех персонажей много нового, и я думаю, что это придает сериалу ощущение новизны».