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В Германии мужчина потушил загоревшийся автомобиль пивом

Виктория Шанина
Вчера в 12:40

На автомагистрали в Германии мужчина потушил свой автомобиль пивом после того, как он загорелся из‑за технической неисправности. Об этом пишет немецкое информагентство Krone.

Машина загорелась из‑за поломки в области двигателя. Водитель сразу же остановился, даже не меняя полосы движения.

Когда его супруга и двое детей вышли из машины и добрались до безопасного места, мужчина достал ящик пива из багажника и приступил к тушению.

«Восьми бутылок пива оказалось достаточно», — рассказали Krone в полиции.

На место прибыли пожарные, которые тут же отключили аккумулятор автомобиля в целях безопасности и удостоверились, что не произошла утечка токсичных веществ в окружающую среду.

Дорожное покрытие автомагистрали не пострадало благодаря пиву. А вот автомобиль был сильно поврежден.

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