В Германии мужчина потушил загоревшийся автомобиль пивом

На автомагистрали в Германии мужчина потушил свой автомобиль пивом после того, как он загорелся из‑за технической неисправности. Об этом пишет немецкое информагентство Krone.
Машина загорелась из‑за поломки в области двигателя. Водитель сразу же остановился, даже не меняя полосы движения.
Когда его супруга и двое детей вышли из машины и добрались до безопасного места, мужчина достал ящик пива из багажника и приступил к тушению.
«Восьми бутылок пива оказалось достаточно», — рассказали Krone в полиции.
На место прибыли пожарные, которые тут же отключили аккумулятор автомобиля в целях безопасности и удостоверились, что не произошла утечка токсичных веществ в окружающую среду.
Дорожное покрытие автомагистрали не пострадало благодаря пиву. А вот автомобиль был сильно поврежден.