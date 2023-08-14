Шесть россиянок обвинили в продаже несовершеннолетних в секс-рабство в Бахрейне

Он отметил, что в 2013 году одна из девушек родом из Чечни попыталась сбежать из гостиницы, в которой держали заложниц. Ее поймали и жестоко избили, в результате чего она скончалась. По словам собеседника газеты, тело беглянки вывезли из отеля и захоронили в пустыне.