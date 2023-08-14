Шесть россиянок обвинили в продаже несовершеннолетних в секс-рабство в Бахрейне

Шестерых жительниц Кабардино-Балкарии обвинили в торговле людьми и продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство в Бахрейне. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в спецслужбах.
Он рассказал, что в девушек забирали из кавказской глубинки, в основном их неблагополучных семей. Их заманивали в Бахрейн высокими гонорарами, а затем отбирали паспорта, месяцами не выпускали на улицу, били и накачивали наркотиками, говорит собеседник издания.
По его словам, девушки оказывали интимные услуги сирийцам и арабам — выходцам из Саудовской Аравии, а также военным ВМС США, чья база расположена в Бахрейне. Большую часть секс-рабынь набирали в Нальчике, Кисловодске, Минеральных Водах и Дагестане. Их продавали членам преступной группировки по цене от 7 до 14 тыс. долларов. Среди потерпевших много несовершеннолетних от 13 до 17 лет.
По версии следствия, руководила преступной группировкой жительница Нальчика Екатерина Романова, известная в Бахрейне как Тая. Она организовала международный канал перевозки россиянок и была главным бенефициаром криминального бизнеса.
Ее правой рукой выступала Раяна Рахаева, которую знали в Бахрейне как Ира. Она через коррупционные связи в управлении МВД по Кабардино-Балкарии за два-три дня оформляла девушкам загранпаспорта. Рахаева контролировала доходы секс-рабынь, готовила еду, снабжала наркотиками и таблетками для прерывания беременности.
«Деньги, заработанные потерпевшими, Рахаева переводила Романовой через Western Union. В целях конспирации финансы каждый раз отправлялись на установочные данные разных лиц», — сказал источник «Известий».
Он отметил, что в 2013 году одна из девушек родом из Чечни попыталась сбежать из гостиницы, в которой держали заложниц. Ее поймали и жестоко избили, в результате чего она скончалась. По словам собеседника газеты, тело беглянки вывезли из отеля и захоронили в пустыне.
Он добавил, что секс-рабынь заставляли делать аборты на чудовищно поздних сроках, а тела младенцев заворачивали в пакет и выбрасывали в мусорный бак. В это время Романова покупала себе квартиры и виллы, оформляя их на близких родственников.
Романова, Рахаева и четыре их подельницы арестованы. Их обвиняют в организации проституции с применением насилия (часть 2 статьи 241 УК, максимальное наказание — 6 лет лишения свободы), вовлечении в проституцию несовершеннолетних, совершенном преступной группой (часть 3 статьи 240 УК, сроки до 8 лет), и торговле людьми (часть 3 статьи 127.1 УК, от 8 до 15 лет тюрьмы).