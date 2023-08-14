Перепутать одноименные города, забронировать билет на другой год и еще 8 ошибок в путешествиях

«Моя ошибка — пытаться посетить слишком много мест за короткий промежуток времени. Я все время это делаю и говорю себе, что в следующий раз не буду. Возможно, не самое глупое, что можно сделать, но это абсурдно повторяется раз за разом», — Blindemboss.