«Илон не серьезен, и пора двигаться дальше»: Цукерберг уже не надеется на бой с Маском

Медиамагнат Марк Цукерберг уже потерял надежду на проведение поединка с владельцем Tesla и X (бывший Twitter) Илоном Маском. В своем аккаунте в Threads* он заявил, что «Илон не серьезен и пришло время двигаться дальше».
«Я предложил настоящий бой. [Президент UFC] Дана Уайт предложил сделать это официальным благотворительным соревнованием. Илон не подтвердил дату [поединка], затем заявил, что ему нужна операция, а теперь просит провести тренировку на моем заднем дворе», — пишет Цукерберг.
По его словам, в крайнем случае Илон Маск знает, где его найти. А пока Цукерберг собирается сосредоточиться на поединках с теми, кто более серьезно относится к спорту.
Разговоры о потенциальном поединке Илона Маска и Марка Цукерберга начались в конце июня. Бизнесмены вступили в публичную перепалку из‑за запуска аналога Twitter — приложения Threads.
На протяжении почти двух месяцев Маск и Цукерберг периодически появлялись в инфополе, рассказывая о тренировках по джиу-джитсу со звездными спортсменами, планируемых датах и месте встречи (одним из вариантов даже был Колизей). В какой‑то момент событие решили сделать благотворительным.
И хотя Илон Маск не отказывался от боя, в последнее время он действительно стал оттягивать эту встречу. В частности, он не подтвердил дату поединка и заявил, что ему может потребоваться операция из‑за боли в спине, возникшей на одной из тренировок.
* Компания Meta признана в РФ экстремистской организацией, деятельность ее сервиса Threads в стране запрещена.