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Том Хэнкс помог Остину Батлеру избежать психологических проблем после съемок в «Элвисе»

Дарья Мельникова
13 августа 2023 20:58

Остин Батлер поделился советом, который получил от Тома Хэнкса после съемок в биографическом фильме «Элвис». Его слова передает The Times.

«Хэнкс сказал: «Вы так глубоко погрузились в Элвиса, что для вашего психического здоровья было бы разумно сразу заняться чем‑то другим. Если вы просто спрыгнете с поезда, у вас может случиться эмоциональный удар…» — сказал актер.

По словам Батлера, Хэнкс добавил, что по этой причине после съемок в «Элвисе» сразу же начал работать над другим проектом — мини-сериалом «Властелины воздуха». В нем в итоге Батлер сыграл майора Гейла Кливена.

«Элвис» рассказывает о жизни певца, начиная с его военной карьеры и заканчивая успешным покорением нескольких музыкальных жанров: от поп-музыки до кантри и рок-н-ролла. Звездный путь короля рок-н-ролла показывают через призму сложных отношений с менеджером Паркером.

Помимо Батлера и Хэнкса, в фильме снялись Энсел Элгорт, Гарри Стайлз, Аарон Тейлор-Джонсон и Майлс Теллер.

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Том ХэнксАарон Тейлор-ДжонсонГарри СтайлзМайлс Теллер
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