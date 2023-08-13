«Доверься инстинктам»: наставления Энакина Скайуокера в новом ролике «Асоки»

Ютуб-канал Star Wars опубликовал новый ролик к выходу сериала «Асока». Премьера спин-оффа «Мандалорца» состоится 23 августа.
В коротком видео Асока Тано встретилась лицом к лицу с ситхом по имени Байлан Сколл, которого сыграл покойный Рей Стивенсон. Он, ссылаясь на путь Энакина Скайуокера от джедая до Дарта Вейдера, заставляет Тано вновь переживать прошлые травмы.
Затем в ролике звучит закадровый голос Хейдена Кристенсена, который напоминает, что Энакин обучал Асоку во время «Войны клонов». Актер возвращается к этой роли уже второй раз после «Мести ситхов» — ранее он появлялся в сериале «Оби-Ван Кеноби».
Действие сериала развивается после падения империи, а сюжет продолжает второй сезон «Мандалорца» и является сиквелом мультсериала «Звездные войны: Повстанцы».
Роль Асоки продолжает играть Росарио Доусон, которая впервые появилась еще во втором сезоне «Мандалорца». Она была падаваном Скайуокера. В актерский состав также вошли Наташа Лю Бордиццо, Мэри Элизабет Уинстед, Иман Эсфанди, Рей Стивенсон, Иванна Сахно. Шоураннером сериала выступил Дейв Филони.