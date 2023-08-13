Нолан назвал «Рики Бобби» величайшей комедией

На удивление Эйзена, Нолан ответил одной из самых цитируемых реплик из «Рикки Бобби»: «Если ты не первый, то ты последний». Ранее постановщик признавался в любви к франшизе «Форсаж», подчеркивая, что обожает «Токийский дрифт».