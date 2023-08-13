В Ленобласти прошел заплыв на резиновых женщинах. В нем участвовали более 400 человек

12 августа в поселке Лосево Ленинградской области прошел массовый заплыв на надувных резиновых женщинах под названием Bubble Baba Challenge 2023. Об этом сообщает Life.
Со всей страны для участия в заплыве приехали 333 мужчины и 73 женщины. Главное условие — преодолеть дистанцию в 600 метров с резиновой женщиной. Для тех, кто приехал без реквизита, был открыт пункт проката.
«Цель соревнований Bubble Baba Challenge состоит в пропаганде здорового и спортивного образа жизни, а также в популяризации тезиса, что „резиновая женщина — это не более чем средство передвижения“», — подчеркивают организаторы.
Перед заплывом участники фестиваля вместе с барабанщиками прошли парадом, показывая всем своих надувных женщин. «Комсомольская правда» пишет, что каждая из кукол была особенной: их разрисовали и надели парики.
В мужском зачете гонку выиграл участник под псевдонимом Карел и его спутница Шлюпка. Они преодолели дистанцию за 5 минут 10 секунд. В женском зачете — Машина и ее Удовольствия (5 минут 36 секунд).