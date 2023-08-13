«От загса метров 200»: в твиттере спорят, этично ли расставаться с партнером за мгновения до свадьбы

В твиттере обсуждают, этично ли отказывать жениху или невесте прямо перед свадьбой. Часть пользователей считают такой шаг эгоистичным и травмирующим, им отвечают, что лучше так, чем застрять в плохом браке на долгие годы.
Дискуссия развернулась под постом @ome4ta. Она опубликовала историю, в которой невеста решает отменить свадьбу прямо в день похода в загс с женихом. Хотя текст написан от первого лица, девушка признала, что это фрагмент эссе «Неправильные чувства» клинического психолога Марины Баскаковой.
Впрочем, сотни читателей приняли тред за чистую монету. Часть из них посочувствовали мужчине, а девушку посчитали инфантильной и эгоистичной. Отношения складываются долгое время, а их сиюминутное крушение может быть травматичным опытом. По мнению комментаторов, автор твита даже заслуживает быть отвергнутой таким же образом, чтобы ощутить аналогичное разочарование.
У оппонентов @ome4ta нашелся и другой аргумент. По их словам, женщина злоупотребляет психологическими концепциями и неверно их понимает. Читатели считают, что такие манипуляции лишь помогают абьюзеру снимать с себя ответственность за несчастье близкого человека и замыкают его на своих желаниях.
Впрочем, у блогерки нашлись и сторонники. Они обратили внимание на множество комментариев с мужской точки зрения под постом @ome4ta. Также читатели отметили, что истории о матерях-одиночках и семейном насилии часто остаются без внимания, и лучше, что сбежавшая невеста не стала их героиней. К тому же, добавила пользовательница @lemurch19, никакие узы не должны быть вечными, в том числе партнерские и брачные.
Интересную тему поднял комик Кирилл Сиэтлов. Он заметил, что брачная церемония сама по себе может быть стресс-тестом будущего союза, во время этого ритуала жених и невеста должны понять, что стоят на пороге нового этапа жизни. Проходя такую проверку, они отвечают себе на вопрос, действительно ли они готовы посвятить годы своей жизни партнеру.