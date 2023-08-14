Рыжее братство в очереди за сосисками: тиктокерка уже 25 лет подкармливает лис во дворе своего дома

Сейчас к этому дому из ближайшего леса регулярно приходят восемь лисят, у каждого из которых есть свое имя. Женщина не только подкармливает их, но и следит за здоровьем, стараясь оказывать посильную помощь. Например, если кто‑то из пушистых гостей хромает, она подсыпает в еду обезболивающее для животных. Одного из них, к сожалению, не удалось спасти: его сбила машина, и когда Хьюз отвезла его в ветеринарную клинику, было слишком поздно.