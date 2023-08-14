Рыжее братство в очереди за сосисками: тиктокерка уже 25 лет подкармливает лис во дворе своего дома

Жительница Шотландии Шарон Хьюз любит животных: в ее доме неподалеку от Глазго живут три кота и собака. Но в дворе часто появляются гости: женщина уже 25 лет подкармливает диких лис. Сосиски в тесте, оставшаяся с вечера пицца или китайская лапша, яйца, куриные ножки — все остатки пищи отправляются не в мусорку, а в пасти голодных хищников. «Сейчас к нам во двор приходит уже четвертое поколение лисиц, — рассказывает Хьюз. — Я помню, как кормила их прабабушек и прадедушек».
Сейчас к этому дому из ближайшего леса регулярно приходят восемь лисят, у каждого из которых есть свое имя. Женщина не только подкармливает их, но и следит за здоровьем, стараясь оказывать посильную помощь. Например, если кто‑то из пушистых гостей хромает, она подсыпает в еду обезболивающее для животных. Одного из них, к сожалению, не удалось спасти: его сбила машина, и когда Хьюз отвезла его в ветеринарную клинику, было слишком поздно.
Тиктокерка уже несколько лет делится в соцсетях видео со своими экзотичными питомцами. Недавно один из роликов набрал более 24 миллионов просмотров: на нем рыжие четверолапые терпеливо ждут, пока хозяйка дома откроет дверь, пересчитает всех и начнет кидать им сосиски, которые хищники умело ловят прямо на лету.
Зрители отмечают, как терпеливо лисы ждут свой обед, забавно наклоняя головы вбок: «В очереди стоят, не дерутся». А некоторые комментаторы предупреждают, что, как бы ни было приятно подкармливать диких животных, стоит понимать, что, если они не будут бояться людей, это может стоить им жизни в будущем.